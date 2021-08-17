Фармацевту из США грозит 100 лет тюрьмы за торговлю сертификатами о вакцинации

Фармацевт из Чикаго (штат Иллинойс) подозревается в продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Минюст США.

Отмечается, что его обвинение включает в себя 12 пунктов, в том числе о краже госсобственности. 34-летний Чжао Тантан в марте и апреле 2021 года продал 125 удостоверений о вакцинации, которые выдают федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний. Мошенничество осуществлялось через онлайн-платформу.

По данным следователей, у Тантана было 11 покупателей. Стоимость подложного документа составляла 10 долларов. Задержанный подвергал миллионы американцев "риску травмы или смерти", - заявил ведущий дело агент ФБР Эммерсон Бьюи.

Кроме того, Бьюи был возмущен низкой ценой удостоверения." Это не только оскорбление тем, кто вносит свой вклад в борьбу с COVID-19, но и федеральное преступление с серьезными последствиями", - цитирует слова Бьюи ведомство.