Фарахова: Для демографического роста в России нужно иметь не менее трех детей

Член Центрального президиума ВОД «Матери России» и председатель Наблюдательного совета АНО «Матери Республики Башкортостан» Диана Фарахова заявила, что для обеспечения демографического роста в России каждая семья должна иметь как минимум троих детей.

В ходе участия в открытой студии «ФедералПресс» на XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе, Фарахова подчеркнула, что многодетные семьи являются основой для продолжения рода. Она отметила, что семьи с одним или двумя детьми не могут обеспечить сохранение рода, поскольку их потомство не увеличивает число поколений.

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Эксперт объяснила, что отсутствие третьего ребенка в семье приводит к вымиранию родов, так как в этом случае род продолжает существовать, но не развивается.

Фарахова также привела в пример страны Востока, где коэффициенты рождаемости значительно выше, чем в России. По ее словам, в Казахстане и Узбекистане рождаемость составляет более 10 на 1000 человек, что обусловлено другой демографической политикой и идеологией этих стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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