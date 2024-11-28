Фарахова: Для демографического роста в России нужно иметь не менее трех детей

Член Центрального президиума ВОД «Матери России» и председатель Наблюдательного совета АНО «Матери Республики Башкортостан» Диана Фарахова заявила, что для обеспечения демографического роста в России каждая семья должна иметь как минимум троих детей.

В ходе участия в открытой студии «ФедералПресс» на XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе, Фарахова подчеркнула, что многодетные семьи являются основой для продолжения рода. Она отметила, что семьи с одним или двумя детьми не могут обеспечить сохранение рода, поскольку их потомство не увеличивает число поколений.