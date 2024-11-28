Фарахова: Для демографического роста в России нужно иметь не менее трех детей
Член Центрального президиума ВОД «Матери России» и председатель Наблюдательного совета АНО «Матери Республики Башкортостан» Диана Фарахова заявила, что для обеспечения демографического роста в России каждая семья должна иметь как минимум троих детей.
В ходе участия в открытой студии «ФедералПресс» на XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе, Фарахова подчеркнула, что многодетные семьи являются основой для продолжения рода. Она отметила, что семьи с одним или двумя детьми не могут обеспечить сохранение рода, поскольку их потомство не увеличивает число поколений.
Эксперт объяснила, что отсутствие третьего ребенка в семье приводит к вымиранию родов, так как в этом случае род продолжает существовать, но не развивается.
Фарахова также привела в пример страны Востока, где коэффициенты рождаемости значительно выше, чем в России. По ее словам, в Казахстане и Узбекистане рождаемость составляет более 10 на 1000 человек, что обусловлено другой демографической политикой и идеологией этих стран, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина обсудила с США снижение возраста мобилизации
- Фарахова: Для демографического роста в России нужно иметь не менее трех детей
- УФНС напомнила о сроках уплаты налогов до 2 декабря
- СМИ: Двое граждан Болгарии признались, что якобы шпионили в пользу России
- В Госдуму внесен законопроект о штрафах за продажу табака несовершеннолетним
- Росавиация: Причин отказываться от эксплуатации Sukhoi Superjet 100 нет
- Минобороны заявило об уничтожении военных объектов Украины ударами «Искандеров»
- Актер Гела Месхи рассказал о совете Хабенского и мечте сыграть Райкина
- Полеты на Луну отложены из-за отсутствия финансирования сверхтяжелой ракеты
- В Госдуме оценили кадровые перестановки в Центробанке РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru