«Фантастика реальнее всего»: Вассерман назвал любимых авторов книг

Депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман в беседе с НСН признался, что в уходящем 2022 году прочитал не так много книг, как хотелось бы, но с радостью поделился своими любимыми авторами в жанре фантастики.



«Книг я в этом году прочел сравнительно немного, потому что почти все время уходит на чтение новостных материалов, аналитики по новостям, всякой служебной переписки. Когда есть время почитать именно книгу, читаю, как правило, что-нибудь написанное в рамках художественного метода «фантастика». На мой взгляд, художественный метод «реализм» еще во второй половине 20-го века исчерпал свои познавательные возможности. Читая фантастическую книгу, сейчас узнаешь о реальности в среднем заметно больше, чем от книги реалистической», - рассказал он.