«Фантастика реальнее всего»: Вассерман назвал любимых авторов книг

Депутат Госдумы и эрудит признался, что в свободное от работы время с удовольствием читает современных писателей-фантастов. 

Депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман в беседе с НСН признался, что в уходящем 2022 году прочитал не так много книг, как хотелось бы, но с радостью поделился своими любимыми авторами в жанре фантастики.

«Книг я в этом году прочел сравнительно немного, потому что почти все время уходит на чтение новостных материалов, аналитики по новостям, всякой служебной переписки. Когда есть время почитать именно книгу, читаю, как правило, что-нибудь написанное в рамках художественного метода «фантастика». На мой взгляд, художественный метод «реализм» еще во второй половине 20-го века исчерпал свои познавательные возможности. Читая фантастическую книгу, сейчас узнаешь о реальности в среднем заметно больше, чем от книги реалистической», - рассказал он.

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При этом Вассерман отметил, что есть авторы, книги которых он читает постоянно, несмотря на занятость.

«У меня есть несколько авторов, пишущих в такой манере и на такие темы, что мне особо нравятся, читаю практически все, что они пишут. Это Комбат Найтов, Валерий Большаков, Михаил Ланцов, Михаил Матвеев. Это те, что называется, кого я покупаю по фамилии. Когда выходит новая книга, беру ее сразу, даже не интересуюсь, о чем она, зная, что мне понравится. Из нехудожественной литературы читаю в основном экономическую и политическую аналитику», - сказал собеседник НСН.

Ранее российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в разговоре с НСН перечислил лучшие книги в жанре фантастики и порекомендовал россиянам прочитать несколько американских произведений, а также четыре романа из своего собственного цикла «Измененные».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Анатолий ВассерманКниги
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