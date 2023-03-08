Фальков: Углубленные знания в магистратуре можно будет получить за год

Профессиональные знания в магистратуре можно будет получит за один год обучения. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

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«В новой системе координат можно будет ... получить в соответствии с запросом рынка труда профессиональные и углубленные знания в магистратуре за год», — отметил министр.

Ранее помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что дипломы выпускников вузов страны со степенью бакалавра приравняют к документам о полном высшем образовании, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияВысшее ОбразованиеМинобрнауки
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