Эксперт: Развитие образовательной инфраструктуры – важнейшая задача по обеспечению будущего страны

Больше 20 новых школ и детских садов откроются в Москве благодаря проектам комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил в Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

В целом сейчас в Москве реализуются 25 проектов КРТ, общая площадь участков для реорганизации превышает 366 гектаров. На них будут возведены объекты жилой, общественно-деловой и социальной недвижимости.

«Сейчас в Москве реализуются 25 проектов комплексного развития территорий, общая площадь участков для реорганизации превышает 366 гектаров. Там планируется возвести объекты жилой, общественно-деловой и социальной недвижимости. В редевелопмент будет вложено около 705 миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект от реализации проектов оценивается почти в 30 миллиардов рублей», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Развитие образовательной инфраструктуры – это важнейшая задача, которая повышает качество жизни жителей и обеспечивает будущее страны, отметил член МРО «Деловая Россия», вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитенко.

«Распределение новых объектов по разным районам города позволяет обеспечивать равномерное развитие города и повышать качество жизни жителей во всех его частях. Это особенно важно, учитывая, что Москва – это очень крупный город с большим количеством жителей, и равномерное развитие в разных районах может помочь избежать социальных проблем», - считает он.

По мнению Улитенко, появление новых объектов образовательной инфраструктуры может стать привлекательным фактором для тех, кто планирует переехать в Москву. «Наличие хороших школ и детских садов – это один из ключевых факторов, на которые обращают внимание семьи с детьми при выборе места жительства. Поэтому новые объекты могут стать дополнительным фактором привлечения квалифицированных специалистов и инвесторов в столицу», - отметил член МРО «Деловая Россия».

Готовность города к реализации проектов комплексного развития территорий и поддержка предпринимательской инициативы образуют прочный фундамент экономики города, полагает вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Александр Крутов.

«В период становления рынка недвижимости девелоперы могли занять позицию временщиков, не будучи уверенными в стабильности «правил игры», и отложить планы по строительству социальных объектов на потом – «по факту заселения домов». За последнее десятилетие последовательная и принципиальная позиция городской администрации и уверенность горожан в возможностях города своевременно отвечать на социальный запрос сформировали залог устойчивого развития столичной экономики на долгие годы вперед», - сказал вице-президент МТПП.

Проекты КРТ позволяют соединить в рамках одного пространства жизнь, учебу, работу и отдых, отметил эксперт по мерам поддержки бизнеса и предпринимательства, член Московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Хижняк.

«В целом в рамках КРТ возведение жилых массивов не просто идет ударными темпами, но и внедряются современные технологии, в том числе «зеленые», отвечающие передовым требованиям устойчивого строительства, как на стадии проектирования, так и в течение всего цикла проекта. Появляются новые жилые комплексы с развитой внутренней инфраструктурой, где людям доступны социальные объекты, кафе, рестораны и магазины буквально в шаговой доступности. Параллельно система московского метро, включая МЦК и МЦД, сделала связанность даже самых отдаленных уголков города доступной, кратно снизив время людей на логистику до работы и до дома», - подчеркнул Хижняк.

Член Московского отделения «Деловой России» добавил, что благодаря строительству новых школ и садов очередей в них в Москве станет меньше.

