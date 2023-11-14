Фальков назвал новой задачей вузов обеспечение технологического лидерства
Обеспечение технологического лидерства России — новая задача для всех вузов страны. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости.
«Новая задача для всех без исключения вузов – это, конечно, обеспечение технологического лидерства России», – подчеркнул министр.
При этом высшие учебные заведения продолжат выполнять задачу по подготовке кадров для рынка труда. С учетом дефицита работников и быстрого изменения рынка этот вопрос становится все более актуальным. В новых условиях властям придется подумать о сближении системы высшего образования и рынка труда.
«Как сделать более гибкими программы, как обеспечить более комфортные условия для участия работодателей в самых разных форматах», – добавил Фальков.
Глава Минобрнауки призвал обратить большое внимание на подготовку в инженерно-технических, исследовательско-инженерных специальностях, а также среди занятых в сфере исследований и технологий.
Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что с 1 сентября 2025 года в российских вузах внедрят новую национальную систему высшего образования, напоминает «Свободная пресса».
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