Фальков назвал новой задачей вузов обеспечение технологического лидерства

«Новая задача для всех без исключения вузов – это, конечно, обеспечение технологического лидерства России», – подчеркнул министр.

При этом высшие учебные заведения продолжат выполнять задачу по подготовке кадров для рынка труда. С учетом дефицита работников и быстрого изменения рынка этот вопрос становится все более актуальным. В новых условиях властям придется подумать о сближении системы высшего образования и рынка труда.

«Как сделать более гибкими программы, как обеспечить более комфортные условия для участия работодателей в самых разных форматах», – добавил Фальков.

Глава Минобрнауки призвал обратить большое внимание на подготовку в инженерно-технических, исследовательско-инженерных специальностях, а также среди занятых в сфере исследований и технологий.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что с 1 сентября 2025 года в российских вузах внедрят новую национальную систему высшего образования, напоминает «Свободная пресса».

