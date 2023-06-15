Глава СПЧ Фадеев: Если россияне выступят за смертную казнь, я промолчу

Он пояснил, что сам лично против высшей меры наказания по религиозным убеждениям, но, если большинство в обществе будет за, придется промолчать.

«Надо учитывать разные мнения народа, особенно сейчас, когда ситуация не такая, как была полтора года назад», - подчеркнул Фадеев.

Ранее в Госдуме призвали к возвращению смертной казни после проникновения диверсантов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



