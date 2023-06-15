Глава СПЧ Фадеев: Если россияне выступят за смертную казнь, я промолчу
В вопросе возвращения смертной казни для террористов и диверсантов необходимо учитывать мнение народа. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает ТАСС.
Он пояснил, что сам лично против высшей меры наказания по религиозным убеждениям, но, если большинство в обществе будет за, придется промолчать.
«Надо учитывать разные мнения народа, особенно сейчас, когда ситуация не такая, как была полтора года назад», - подчеркнул Фадеев.
Ранее в Госдуме призвали к возвращению смертной казни после проникновения диверсантов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru