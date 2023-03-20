Клишас предложил намеревающимся вернуть смертную казнь представить план действий

Ранее лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов заявил, что партия намерена настаивать на введении высшей меры наказания для террористов и убийц детей, напоминает телеканал «360».

«Хотелось бы понять план действий инициаторов возвращения смертной казни (если, конечно этот план из громких заявлений и не состоит)», — написал Клишас в своем Telegram-канале.

Клишас также напомнил о позиции председателя Конституционного суда Валерия Зорькина по этому вопросу. Глава КС считает, что возвращение смертной казни возможно лишь после принятия нового основного закона государства, пишет «Свободная пресса».

