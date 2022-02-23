Съемочная группа ТК «Звезда» попала под обстрел в пригороде Донецка
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
Басурин отметил, что во время работы съемочной группы на месте разрушенных жилых домов начался обстрел. Предположительно стреляли украинские боевики из 56-й бригады.
Информация о пострадавших сейчас уточняется.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует разворачивать военные операции на Донбассе.
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