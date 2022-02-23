Съемочная группа ТК «Звезда» попала под обстрел в пригороде Донецка

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

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Басурин отметил, что во время работы съемочной группы на месте разрушенных жилых домов начался обстрел. Предположительно стреляли украинские боевики из 56-й бригады.

Информация о пострадавших сейчас уточняется.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует разворачивать военные операции на Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ДонецкОбстрел
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