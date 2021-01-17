Facebook ввел запрет на рекламу оружейных аксессуаров перед инаугурацией Байдена
Администрация Facebook скрывает в соцсети рекламу защитного снаряжения и аксессуаров для оружия. Запрет введен за несколько дней до назначенной на 20 января инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сообщают СМИ.
Теперь в соцсети невозможно увидеть рекламу бронежилетов, кобуры, сейфов для оружия и других аксессуаров. В администрации Facebook пообещали, что запрет снимут через два дня после вступления Байдена в должность президента США, информирует РИА ФАН.
Напомним, инаугурацию Джо Байдена проведут 20 января на западной террасе Капитолийского холма в Вашингтоне. Он станет 46-м президентом США.
Ранее сторонники уходящего президента США Дональда Трампа, не согласившись с результатами выборов в стране, устроили беспорядки у Капитолия в Вашингтоне. В результате погибли пять человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru