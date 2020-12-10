Facebook прокомментировала антимонопольные иски властей США

Компания Facebook назвала иски Федеральной торговой компании (ФТК) США и иски генпрокуроров 46 штатов по делу о нарушениях в сфере антимонопольного законодательства «пересмотром истории». Об этом представители соцсети заявили на официальном сайте.

Один из исков касается деятельности Facebook, связанной с «уничтожением» конкурентов для сохранения своего доминирующего положения, в том числе покупкой WhatsApp и Instagram. Представители компании подчеркнули, что антимонопольные регуляторы США перед покупкой проверяли материалы сделки и не высказывали претензий. Кроме того, Европейская комиссия не препятствовала сделке по покупке WhatsApp.

Facebook заявила, что спустя несколько лет после своего решения ФТК хочет изменить его. В компании посчитали это некорректной работой антимонопольного законодательства и «пересмотром истории».

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В исковых заявлениях ФТК и 46 прокуроров штатов подчеркивают, что готовы рассмотреть различные способы воздействовать на Facebook, вплоть до принуждения к частичной продаже бизнеса. Расследование ФТК об антиконкурентной деятельности компании началось в 2019 году.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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