Facebook прокомментировала антимонопольные иски властей США

Компания Facebook назвала иски Федеральной торговой компании (ФТК) США и иски генпрокуроров 46 штатов по делу о нарушениях в сфере антимонопольного законодательства «пересмотром истории». Об этом представители соцсети заявили на официальном сайте.

Один из исков касается деятельности Facebook, связанной с «уничтожением» конкурентов для сохранения своего доминирующего положения, в том числе покупкой WhatsApp и Instagram. Представители компании подчеркнули, что антимонопольные регуляторы США перед покупкой проверяли материалы сделки и не высказывали претензий. Кроме того, Европейская комиссия не препятствовала сделке по покупке WhatsApp.

Facebook заявила, что спустя несколько лет после своего решения ФТК хочет изменить его. В компании посчитали это некорректной работой антимонопольного законодательства и «пересмотром истории».