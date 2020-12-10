Facebook прокомментировала антимонопольные иски властей США
Компания Facebook назвала иски Федеральной торговой компании (ФТК) США и иски генпрокуроров 46 штатов по делу о нарушениях в сфере антимонопольного законодательства «пересмотром истории». Об этом представители соцсети заявили на официальном сайте.
Один из исков касается деятельности Facebook, связанной с «уничтожением» конкурентов для сохранения своего доминирующего положения, в том числе покупкой WhatsApp и Instagram. Представители компании подчеркнули, что антимонопольные регуляторы США перед покупкой проверяли материалы сделки и не высказывали претензий. Кроме того, Европейская комиссия не препятствовала сделке по покупке WhatsApp.
Facebook заявила, что спустя несколько лет после своего решения ФТК хочет изменить его. В компании посчитали это некорректной работой антимонопольного законодательства и «пересмотром истории».
В исковых заявлениях ФТК и 46 прокуроров штатов подчеркивают, что готовы рассмотреть различные способы воздействовать на Facebook, вплоть до принуждения к частичной продаже бизнеса. Расследование ФТК об антиконкурентной деятельности компании началось в 2019 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 190 / сут.
Умерли
44 718+559 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+26 266 / сут.
- Facebook прокомментировала антимонопольные иски властей США
- СМИ: Путин определил главную тему 2021 года
- СМИ: Кремль готовится к потере «Единой Россией» конституционного большинства в Госдуме
- В трех школах Иркутска после землетрясения нашли трещины
- В Госдуме хотят расширить условия для признания НКО иноагентами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru