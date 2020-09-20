Bloomberg: Facebook подозревают в шпионаже за пользователями Instagram

В иске идет речь о несанкционированном использовании фронтальных камер iPhone без ведома пользователя, когда владелец не применял устройство. Якобы приложение целенаправленно собирает личные данные пользователей для исследования рынка.

В Facebook заявили, что автоматическое срабатывание камер было системной ошибкой приложения, и она уже исправлена, пишет Газета.ru.

Ранее Facebook оказался замешан в скандале из-за использования технологии распознавания лиц пользователей Instagram.

