Bloomberg: Facebook подозревают в шпионаже за пользователями Instagram

В федеральном суде Сан-Франциско рассматривают иск к Facebook, который обвиняют в шпионаже за пользователями Instagram, сообщает Bloomberg.

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В иске идет речь о несанкционированном использовании фронтальных камер iPhone без ведома пользователя, когда владелец не применял устройство. Якобы приложение целенаправленно собирает личные данные пользователей для исследования рынка.

В Facebook заявили, что автоматическое срабатывание камер было системной ошибкой приложения, и она уже исправлена, пишет Газета.ru.

Ранее Facebook оказался замешан в скандале из-за использования технологии распознавания лиц пользователей Instagram.

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ФОТО: pixabay.com // geralt
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