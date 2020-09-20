Bloomberg: Facebook подозревают в шпионаже за пользователями Instagram
В федеральном суде Сан-Франциско рассматривают иск к Facebook, который обвиняют в шпионаже за пользователями Instagram, сообщает Bloomberg.
В иске идет речь о несанкционированном использовании фронтальных камер iPhone без ведома пользователя, когда владелец не применял устройство. Якобы приложение целенаправленно собирает личные данные пользователей для исследования рынка.
В Facebook заявили, что автоматическое срабатывание камер было системной ошибкой приложения, и она уже исправлена, пишет Газета.ru.
Ранее Facebook оказался замешан в скандале из-за использования технологии распознавания лиц пользователей Instagram.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 148 / сут.
Умерли
19 418+79 / сут.
Выздоровели
909 тыс.+2 895 / сут.
- Bloomberg: Facebook подозревают в шпионаже за пользователями Instagram
- Россия открывает воздушные границы с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
- В Минске начались задержания участников протестов
- В Минске началась очередная несогласованная акция оппозиции
- Путин поддержал предложение Лукашенко о конституционной реформе в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru