Facebook попросил отсрочку в выплате 26 млн рублей штрафа

Компания Facebook заявила, что не может вовремя заплатить штрафа в размере 26 миллионов рублей за отказ удалить запрещённый контент, сообщает ТАСС.

В Таганском районном суде Москвы уточнили, что 27 сентября истекал срок добровольной уплаты штрафов, однако соцсеть сослалась на технические проблемы и подала заявления об отсрочке платежа.

В суде уточнили, что заявления Facebook будут рассмотрены 29 сентября.

Ранее Facebook оплатил штраф в 4 миллиона рублей за отказ локализовать в Российской Федерации данные пользователей, сообщает Ura.ru.