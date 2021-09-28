Facebook попросил отсрочку в выплате 26 млн рублей штрафа
Компания Facebook заявила, что не может вовремя заплатить штрафа в размере 26 миллионов рублей за отказ удалить запрещённый контент, сообщает ТАСС.
В Таганском районном суде Москвы уточнили, что 27 сентября истекал срок добровольной уплаты штрафов, однако соцсеть сослалась на технические проблемы и подала заявления об отсрочке платежа.
В суде уточнили, что заявления Facebook будут рассмотрены 29 сентября.
Ранее Facebook оплатил штраф в 4 миллиона рублей за отказ локализовать в Российской Федерации данные пользователей, сообщает Ura.ru.
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