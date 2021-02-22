Facebook начал фильтровать сообщения о вакцинации от коронавируса
Фильтры запрета на политическую рекламу Facebook непреднамеренно удаляют платные посты о пользе вакцинации для профилактики COVID-19. По меньшей мере посты в 110 сообществах были заблокированы. Об этом пишет URA.RU.
Соцсеть признала наличие проблемы и сообщила, что фильтры неправильно идентифицировали рекламные объявления. Эксперты в области общественного здравоохранения высказали сомнения в том, что Facebook может стать жизнеспособной площадкой для получения информации о COVID-19.
Facebook запретил политическую рекламу во время предвыборной гонки на выборах президента США. По словам администрации, фильтры смогли защитить избирателей от вводящего в заблуждение контента перед голосованием.
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