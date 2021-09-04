Facebook идентифицировал видео с чернокожими мужчинами как ролик 20 приматах»

Ролик с участием чернокожих людей социальная сеть Facebook идентифицировала как «видео о приматах», позже извинившись за инцидент, пишут Sky News.

Воденников: Facebook – соцсеть для 60-летних

Отметка появилась в конце июня на видео драки между чернокожими и белыми мужчинами.

В пятницу Facebook извинился, объяснив ошибку неполадками искусственного интеллекта (ИИ). Компания на время отключила и приняла решение доработать функцию рекомендаций по темам.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектСоцсетиВидеоFacebook
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