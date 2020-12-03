Facebook и Instagram начнут удалять дезинформацию о вакцинах от коронавируса

Дезинформацию о вакцинах от коронавируса, опубликованную в Facebook и Instagram, будут удалять в соответствии с кампанией по безопасности и информированию пользователей во время пандемии. Об этом сообщается в блоге компании Facebook.

В компании заявили, что в последующие недели начнут удалять из соцсетей мифы о вакцинах, распространяемых в мире. Facebook выделит как минимум 100 млн долларов СМИ и экспертам, проверяющим достоверность данных, а также запретит некоторые виды рекламы в соцсетях.

Кроме того, компания намерена помогать властям и здравоохранению в противодействии COVID-19, выделять денежные средства на борьбу с заболеванием и его психологическими последствиями, содействовать пользователям в поисках помощи.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Социальная СетьВакцинаКоронавирусInstagramFacebook
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