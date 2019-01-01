Facebook анонсировал выпуск собственной криптовалюты

Социальная сеть Facebook анонсировала выпуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение компании, обмениваться ей можно будет через отдельное приложение или через мессенджеры Facebook и WhatsApp.

Необходимость создания Libra в Facebook объясняется тем, что базовые финансовые услуги всё ещё недоступны многим, несмотря на то, что интернет дал людям во всём мире возможность общаться друг с другом.

Как подчеркивает Facebook, функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.