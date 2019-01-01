Общество

Facebook анонсировал выпуск собственной криптовалюты

18 июня14:52

Социальная сеть Facebook анонсировала выпуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение компании, обмениваться ей можно будет через отдельное приложение или через мессенджеры Facebook и WhatsApp.

Необходимость создания Libra в Facebook объясняется тем, что базовые финансовые услуги всё ещё недоступны многим, несмотря на то, что интернет дал людям во всём мире возможность общаться друг с другом.

Как подчеркивает Facebook, функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

Bloomberg: Биткоин признан бесполезным

НСН напоминает, что в 4 июня пользователи ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети Facebook. Информацию подтверждают представители сайта Downdetector, которые изучают работу популярных интернет-ресуров. Как писали «Дни.ру», на неполадки пожаловались жители Великобритании, Германии, Бельгии, Италии, США, Мексики и России.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:FacebookКриптовалюта