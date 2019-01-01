Facebook анонсировал выпуск собственной криптовалюты
Социальная сеть Facebook анонсировала выпуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение компании, обмениваться ей можно будет через отдельное приложение или через мессенджеры Facebook и WhatsApp.
Необходимость создания Libra в Facebook объясняется тем, что базовые финансовые услуги всё ещё недоступны многим, несмотря на то, что интернет дал людям во всём мире возможность общаться друг с другом.
Как подчеркивает Facebook, функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.
НСН напоминает, что в 4 июня пользователи ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети Facebook. Информацию подтверждают представители сайта Downdetector, которые изучают работу популярных интернет-ресуров. Как писали «Дни.ру», на неполадки пожаловались жители Великобритании, Германии, Бельгии, Италии, США, Мексики и России.
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