Ежегодный отпуск многодетным могут увеличить на 14 дней

Согласно инициативе, они смогут получать ежегодно 14 оплачиваемых дней отдыха. По словам депутата, повышенная нагрузка на таких работников требует компенсации в виде более длительного отдыха. Право на отпуск предлагается дать родителям, воспитывающим трёх и более детей, пока старшему не исполнится 18 лет. Использовать его можно будет полностью или частями в удобное время.

Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму. Миронов выразил надежду, что его рассмотрят и поддержат в ходе весенней сессии.

Ранее предложили ввести до 90 дней оплачиваемого больничного для многодетных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

