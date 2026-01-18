Ежегодный отпуск многодетным могут увеличить на 14 дней
Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о предоставлении многодетным родителям дополнительного отпуска, сообщает ТАСС.
Согласно инициативе, они смогут получать ежегодно 14 оплачиваемых дней отдыха. По словам депутата, повышенная нагрузка на таких работников требует компенсации в виде более длительного отдыха. Право на отпуск предлагается дать родителям, воспитывающим трёх и более детей, пока старшему не исполнится 18 лет. Использовать его можно будет полностью или частями в удобное время.
Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму. Миронов выразил надежду, что его рассмотрят и поддержат в ходе весенней сессии.
Ранее предложили ввести до 90 дней оплачиваемого больничного для многодетных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
