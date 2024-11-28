Exeed и Mercedes вошли в ТОП самых популярных премиальных автобрендов в РФ

Отмечается, что машины Exeed возглавили список наиболее популярных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В категории премиальных гибридов лидирует ещё один бренд из КНР - LiXiang.

Что касается премиум-электромобилей, то и в этой категории наибольшим спросом пользуются машины из КНР, а именно марки Zeekr.

«Среди автомобилей западных брендов наиболее востребованы BMW и Mercedes-Benz», — заключили в компании.

Ранее автомобильный концерн Volkswagen AG (VAG) заявил о намерении продать госкомпании из Шанхая свою долю в предприятии, расположенном в Синьцзянь-Уйгурском регионе Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

