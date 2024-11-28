Exeed и Mercedes вошли в ТОП самых популярных премиальных автобрендов в РФ
Автомобили китайской марки Exeed стали самыми популярными у россиян в премиум-сегменте. Об этом со ссылкой на группу компаний «Автодом» сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что машины Exeed возглавили список наиболее популярных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В категории премиальных гибридов лидирует ещё один бренд из КНР - LiXiang.
Что касается премиум-электромобилей, то и в этой категории наибольшим спросом пользуются машины из КНР, а именно марки Zeekr.
«Среди автомобилей западных брендов наиболее востребованы BMW и Mercedes-Benz», — заключили в компании.
Ранее автомобильный концерн Volkswagen AG (VAG) заявил о намерении продать госкомпании из Шанхая свою долю в предприятии, расположенном в Синьцзянь-Уйгурском регионе Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росавиация: причин отказываться от эксплуатации Sukhoi Superjet 100 нет
- Минобороны заявило об уничтожении военных объектов Украины ударами «Искандеров»
- Актер Гела Месхи рассказал о совете Хабенского и мечте сыграть Райкина
- Полеты на Луну отложены из-за отсутствия финансирования сверхтяжелой ракеты
- В Госдуме оценили кадровые перестановки в Центробанке РФ
- Финский депутат Кильюнен извинился за слова об открытии границы с Россией
- Exeed и Mercedes вошли в ТОП самых популярных премиальных автобрендов в РФ
- Власти Курска снизили траты на подготовку к Новому году после жалоб жителей
- В ДТП с грузовиком в Волгоградской области погибли четыре человека
- В октябре Мальдивы посетило рекордное количество россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru