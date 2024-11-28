Exeed и Mercedes вошли в ТОП самых популярных премиальных автобрендов в РФ

Автомобили китайской марки Exeed стали самыми популярными у россиян в премиум-сегменте. Об этом со ссылкой на группу компаний «Автодом» сообщает «Газета.Ru».

«Кризис и дорогой газ!»: Мировые автогиганты не вернутся в Россию, несмотря на убытки

Отмечается, что машины Exeed возглавили список наиболее популярных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В категории премиальных гибридов лидирует ещё один бренд из КНР - LiXiang.

Что касается премиум-электромобилей, то и в этой категории наибольшим спросом пользуются машины из КНР, а именно марки Zeekr.

«Среди автомобилей западных брендов наиболее востребованы BMW и Mercedes-Benz», — заключили в компании.

Ранее автомобильный концерн Volkswagen AG (VAG) заявил о намерении продать госкомпании из Шанхая свою долю в предприятии, расположенном в Синьцзянь-Уйгурском регионе Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссиянеАвтомобилиКитайMercedes-benz

Горячие новости

Все новости

партнеры