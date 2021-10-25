Европейское региональное бюро ВОЗ поблагодарило Москву

Мэра Москвы Сергея Собянина поблагодарили в Европейском региональном бюро ВОЗ за сотрудничество в области охраны здоровья населения. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил внимание правительства Москвы к вопросам климата и состояния окружающей среды.

«Сейчас нам необходимо предпринять важные действия, чтобы процветать в будущем. Вместе со странами, которые присоединились к сети, мы должны реализовать нашу политику в области здравоохранения и изменения климата так, чтобы она могла достичь необходимых эффектов к 2030 году», – сказал Клюге.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, выступая сегодня на 26-м заседании сети организации, заявил, что власти российской столицы уделяют приоритетное внимание вопросам экологии.

«За последнее десятилетие в столице проделана колоссальная работа по модернизации, в первую очередь, топливно-энергетического хозяйства, коммунальных, промышленных предприятий, созданию комфортной городской среды, озеленению и модернизации автотранспорта», - сказал заммэра.

Петр Бирюков отметил, за последнее десятилетие в столице проделана колоссальная работа по экологии. За 11 лет высажено более 10 млн крупномерных деревьев и кустарников, 90% горожан сейчас живут рядом со скверами и парками.

В городе благоустроено более 440 улиц и половина пространства вдоль Москвы-реки. Совершенствуется топливно-энергетическое хозяйство, коммунальные, промышленные предприятия, создается комфортная городская среда.

