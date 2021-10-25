Европейское региональное бюро ВОЗ поблагодарило Москву
Мэра Москвы Сергея Собянина поблагодарили в Европейском региональном бюро ВОЗ за сотрудничество в области охраны здоровья населения. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил внимание правительства Москвы к вопросам климата и состояния окружающей среды.
«Сейчас нам необходимо предпринять важные действия, чтобы процветать в будущем. Вместе со странами, которые присоединились к сети, мы должны реализовать нашу политику в области здравоохранения и изменения климата так, чтобы она могла достичь необходимых эффектов к 2030 году», – сказал Клюге.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, выступая сегодня на 26-м заседании сети организации, заявил, что власти российской столицы уделяют приоритетное внимание вопросам экологии.
«За последнее десятилетие в столице проделана колоссальная работа по модернизации, в первую очередь, топливно-энергетического хозяйства, коммунальных, промышленных предприятий, созданию комфортной городской среды, озеленению и модернизации автотранспорта», - сказал заммэра.
Петр Бирюков отметил, за последнее десятилетие в столице проделана колоссальная работа по экологии. За 11 лет высажено более 10 млн крупномерных деревьев и кустарников, 90% горожан сейчас живут рядом со скверами и парками.
В городе благоустроено более 440 улиц и половина пространства вдоль Москвы-реки. Совершенствуется топливно-энергетическое хозяйство, коммунальные, промышленные предприятия, создается комфортная городская среда.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+37 930 / сут.
Умерли
232 тыс.+1 069 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+20 690 / сут.
- Наталия Орейро стала гражданкой России
- Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы
- Карпин не стал звать Дзюбу на матчи против Кипра и Хорватии
- СМИ: взрыв прогремел в жилом доме в Набереждных Челнах
- Актёра Безрукова выписали из больницы
- Комик Мирзализаде просит Мосгорсуд разрешить ему въезд в РФ
- Три случая нового штамма коронавируса AY.4.2 выявили в Москве и Подмосковье
- Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Греции
- Попова: пока не известно, какой уровень антител защищает от COVID-19
- Мосгорсуд отказался отпустить из-под стражи Марину Ракову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru