Европейский регулятор не получал данных о тромбах после вакцины «Спутник V»

Глава EMA подтвердила, что специалисты регулятора исследуют вероятность образования тромбов после российской вакцины, как это регистрировалось от прививок препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson. Кук отметила, что все три вакцины изготовлены по схожей технологии — на платформе аденовирусных векторов.

Эксперт подчеркнула, что EMA продолжит «уделять пристальное внимание этому вопросу в ходе рассмотрения "Спутника V"». По словам Кук, специалисты регулятора пока не начали детальное изучение возможности образования тромбов после применения вакцины.

