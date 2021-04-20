Европейский регулятор не получал данных о тромбах после вакцины «Спутник V»
Данных о случаях тромбоза после вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» не поступало, заявила на брифинге глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук. Об этом сообщает ТАСС.
Глава EMA подтвердила, что специалисты регулятора исследуют вероятность образования тромбов после российской вакцины, как это регистрировалось от прививок препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson. Кук отметила, что все три вакцины изготовлены по схожей технологии — на платформе аденовирусных векторов.
Эксперт подчеркнула, что EMA продолжит «уделять пристальное внимание этому вопросу в ходе рассмотрения "Спутника V"». По словам Кук, специалисты регулятора пока не начали детальное изучение возможности образования тромбов после применения вакцины.
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