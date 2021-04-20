Европейский регулятор не получал данных о тромбах после вакцины «Спутник V»

Данных о случаях тромбоза после вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» не поступало, заявила на брифинге глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук. Об этом сообщает ТАСС.

Регулятор ЕС заявил о наличии связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Глава EMA подтвердила, что специалисты регулятора исследуют вероятность образования тромбов после российской вакцины, как это регистрировалось от прививок препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson. Кук отметила, что все три вакцины изготовлены по схожей технологии — на платформе аденовирусных векторов.

Эксперт подчеркнула, что EMA продолжит «уделять пристальное внимание этому вопросу в ходе рассмотрения "Спутника V"». По словам Кук, специалисты регулятора пока не начали детальное изучение возможности образования тромбов после применения вакцины.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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