В банке Ротшильдов в Париже прошли обыски по делу Эпштейна

Французские правоохранительные органы провели обыски в парижской штаб-квартире банка Edmond de Rothschild в рамках расследования дела о коррупции, в котором фигурирует главный секретарь МИД Франции Фабрис Эдан. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники.

По данным агентства, следственные действия состоялись 20 марта. В момент обысков генеральный директор швейцарской банковской группы Ариан де Ротшильд в офисе отсутствовала.