В банке Ротшильдов в Париже прошли обыски по делу Эпштейна

Французские правоохранительные органы провели обыски в парижской штаб-квартире банка Edmond de Rothschild в рамках расследования дела о коррупции, в котором фигурирует главный секретарь МИД Франции Фабрис Эдан. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники.

По данным агентства, следственные действия состоялись 20 марта. В момент обысков генеральный директор швейцарской банковской группы Ариан де Ротшильд в офисе отсутствовала.

Уточняется, что Edmond de Rothschild считается одним из крупнейших и наиболее влиятельных банковских домов Европы. По данным Financial Times, на 2024 год активы группы оценивались в 184 миллиарда швейцарских франков.

Имя Эдана также упоминается в материалах дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. По данным Radio France, в период с 2010 по 2017 год он вел электронную переписку с Эпштейном и его окружением. Кроме того, в 2014–2016 годах Эдан работал в Edmond de Rothschild, после чего перешел в энергетическую компанию Engie, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
