Умер заслуженный артист России Виталий Псарев
Заслуженный артист России Виталий Псарев скончался на 75-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом рассказала его знакомая Наталья, сообщает aif.ru.
По ее словам, точная причина смерти не установлена, однако в последние годы у артиста наблюдались проблемы с почками. Псарев умер в понедельник.
Виталий Псарев родился 10 сентября 1951 года в Хабаровске. С 16 лет он выступал как музыкант, исполняя песни и играя на рояле в ресторане. Позднее окончил дирижерско-хоровое отделение Ленинградской консерватории.
Звание заслуженного артиста России он получил в 2002 году. За свою карьеру Псарев сотрудничал с известными композиторами, среди которых Марк Фрадкин, Максим Дунаевский и Александра Пахмутова. Также он исполнил роль Д'Артаньяна в фильме-спектакле «Легенда о мушкетерах», передает «Радиоточка НСН».
