Европейский еврейский конгресс осудил нападения на синагоги в Германии

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) возмущён и шокирован в связи с нападениями на синагоги и осквернением памятника жертвам Холокоста, которые направлены против еврейских общин Европы в контексте обострения напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.

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По его словам, посягательства на еврейские объекты всегда мотивированы антисемитизмом, несмотря на все попытки связать это с геополитическими событиями.

«Мы вновь наблюдаем распространение лживых и полных ненависти измышлений об Израиле и его праве защищаться от террористических атак ХАМАСа, разжигающих ненависть к евреям и провоцирующих нападения на них в странах Европы», — добавил президент ЕЕК.

Ранее неизвестные забросали камнями окна синагоги в Берлине и сожгли израильский флаг. Аналогичный инцидент с поджогом флага произошёл возле синагоги в Мюнстере. Кроме того, неизвестные подожгли верхушку каменного мемориала разрушенной синагоги в Дюссельдорфе, а в Гельзенкирхене полиция разогнала толпу из 180 человек, которые собрались у местной синагоги и скандировали антисемитские лозунги.

Вячеслав Моше Кантор призвал также правоохранительные органы Германии и всей Европы обеспечить необходимую защиту общинам и пресекать разжигание ненависти.

«Мы искренне надеемся и молимся о том, чтобы в Израиле как можно скорее прекратились вооружённые нападения, и чтобы израильтяне и палестинцы смогли поскорее вернуться к нормальной, мирной жизни и были защищены от сеющих хаос террористических организаций», — заявил в заключение президент ЕЕК.

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