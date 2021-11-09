Европейские исследователи обнаружили останки динозавра нового вида
В Гренландии группа исследователей из Германии, Дании и Португалии обнаружила останки нового вида динозавра, обитавшего на Земле примерно 214 миллионов лет назад. Об этом сообщается в журнале Diversity.
«Двуногий динозавр Исси Саанек был травоядным животным среднего размера с длинной шеей. Он относится к предшественникам зауроподов, самых крупных наземных животных, когда-либо существовавших. Его имя Исси Саанек в переводе с языка гренландских инуитов означает «холодная кость», - отмечают в источнике.
Его первые останки были обнаружены еще в 1994 году в Восточной Гренландии исследователями Гарвардского университета. Изначально ученые считали, что один из экземпляров принадлежит динозавру с длинной шеей, который жил на территории некоторых стран Европы. Он называется платеозавр.
С помощью микро-компьютерной томографии костей ученые создали 3D-модели внутренних структур и костей Исси Саанек, которые до сих пор покрыты осадком. Форма и пропорции костей двух обнаруженных при раскопках черепов оказались уникальными. В связи с этим европейские ученые поняли, что останки принадлежат не платеозавру, а новому виду.
«Один из черепов принадлежит динозавру-подростку, второй – почти взрослой особи. Новый гренландский динозавр отличается от других зауроподоморфов, обнаруженных до сих пор, однако он имеет сходство с динозаврами, обнаруженными в Бразилии, такими как Macrocollum и Unaysaurus, которые почти на 15 миллионов лет старше. Вместе с платеозаврами из Германии Исси Саанек образуют группу платеозавридов: крупных двуногих динозавров, достигающих в длину от трех до 10 метров», - говорится в источнике.
После завершения работы над останками, их передадут в Музей естественной истории Дании.
Данная находка доказывает существование особого вида гренландских динозавров, что позволяет улучшить знания человечества о процессе эволюции и временном диапазоне существования данной группы динозавров, которые находились на Земле около 150 миллионов лет.
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