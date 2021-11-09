Европейские исследователи обнаружили останки динозавра нового вида

В Гренландии группа исследователей из Германии, Дании и Португалии обнаружила останки нового вида динозавра, обитавшего на Земле примерно 214 миллионов лет назад. Об этом сообщается в журнале Diversity.

«Двуногий динозавр Исси Саанек был травоядным животным среднего размера с длинной шеей. Он относится к предшественникам зауроподов, самых крупных наземных животных, когда-либо существовавших. Его имя Исси Саанек в переводе с языка гренландских инуитов означает «холодная кость», - отмечают в источнике.

Его первые останки были обнаружены еще в 1994 году в Восточной Гренландии исследователями Гарвардского университета. Изначально ученые считали, что один из экземпляров принадлежит динозавру с длинной шеей, который жил на территории некоторых стран Европы. Он называется платеозавр.