Евгений Фёдоров рассказал, что найдут рядом с ним археологи

Евгений Фёдоров: «Тарантино как всегда делает что-то из ряда вон выходящее. И такое смешение языков, я уверен, приведет к тому самому веселому абсурду, к которому всегда и стремился Тарантино. Несмотря на очень серьезную тематику и очень серьезную подоплеку, многими не замеченную в его последней работе «Однажды в Голливуде». Надеюсь, мы очень хорошо повеселимся, когда посмотрим новую работу Тарантино, и этот фильм, конечно, нужно смотреть без перевода. Надеюсь, этот фильм не переведет никакая русская кинокомпания», - поделился мнением собеседник НСН.

