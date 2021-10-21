Евгений Фёдоров рассказал, что найдут рядом с ним археологи
Лидер группы Tequilajazzz специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
Археологи обнаружили недалеко от города Нёрдлинген (Германия) останки богатого воина, который был похоронен в этих землях полторы тысячи лет назад с лошадью, оружием, ножницами и гребнем из слоновой кости.
Евгений Фёдоров: «Это удивительно! Какой-то очень богатый был хипстер, поскольку лошадь по временам была все равно, что вроде машины «Maybach» или даже «Bentley», тем более что и гребень из слоновой кости. Удивительно! Мне сложно представить себя в такой ситуации, с чем бы меня могли найти археологи? С бас-гитарой, усилителем, и наверное, и все», - предположил музыкант Радиоточке НСН.
ABBA выпустит ранее неизданную песню «Just A Notion».
Группа ABBA выпустит композицию «Just A Notion» 22 октября 2021 года. Эта песня была впервые записана еще в 1978 году, но до сих пор не выходила, сообщается в Instagram коллектива. Там же опубликован отрывок композиции.
Евгений Фёдоров: «Здесь меня потрясает даже не то, что выходит песня, которая была записана в 1978 году. Песня, наверняка, прекрасная, потому что в те годы ABBA создавала тот самый эталон поп-музыки, который никто до сих пор не смог перепрыгнуть, несмотря на всевозможные шведские продюсерские чудеса. Здесь меня потрясает, что эта новость сообщается в Instagram коллектива ABBA, это что-то из разряда фантастики», - сказал артист.
Группа Tequilajazzz даст концерт на сцене «Главклуба».
Коллектив представит свой новый альбом «Камни», выпущенный 1 октября. Это первый за 12 лет электрический альбом Tequilajazzz.
Евгений Фёдоров: «И это абсолютная правда. Предыдущий номерной альбом группы Tequilajazzz называется «Не было», и он акустический. Вышел в свет он уже три года назад. Нового материала, на котором были бы зафиксированы песни с новыми названиями, у группы не было уже 12 лет», - пояснил музыкант группы Tequilajazzz.
Тарантино рассказал, что хочет снять спагетти-вестерн, где все говорят на разных языках
"Я хочу создать что-то в стиле спагетти-вестерн, где все говорят на разных языках. Мексиканский разбойник — итальянец, герой — американец, плохой шериф — немец, мексиканка из салуна — израильтянка. А вы, актеры, просто знайте: можно начинать говорить, когда он закончит произносить свою реплику", — признался Тарантино.
Евгений Фёдоров: «Тарантино как всегда делает что-то из ряда вон выходящее. И такое смешение языков, я уверен, приведет к тому самому веселому абсурду, к которому всегда и стремился Тарантино. Несмотря на очень серьезную тематику и очень серьезную подоплеку, многими не замеченную в его последней работе «Однажды в Голливуде». Надеюсь, мы очень хорошо повеселимся, когда посмотрим новую работу Тарантино, и этот фильм, конечно, нужно смотреть без перевода. Надеюсь, этот фильм не переведет никакая русская кинокомпания», - поделился мнением собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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