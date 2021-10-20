Евреев России призвали указывать национальность при переписи

Еврейские общины России призвали своих членов указывать национальность во Всероссийской переписи населения. Такую инициативу выдвинул глава Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.

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Каннер заявил о запуске инициативы «Два рукопожатия» для граждан еврейского происхождения. По словам Каннера, евреи, по легенде, знакомы через два рукопожатия, не через шесть.

«Если гипотеза подтвердится, призыв еврейских организаций России услышат все евреи страны», - передает слова Каннера сайт РЕК.

Ранее в пресс-службе Росстата заявили, что Всероссийская перепись в период нерабочих дней будет проходить в обычном режиме.

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:Перепись НаселенияЕвреи
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