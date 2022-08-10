Чичваркин раскритиковал Зеленского за призыв закрыть въезд россиянам на Запад
Российский предприниматель-эммигрант Евгений Чичваркин (признан в РФ иноагентом) назвал «большой ошибкой» призыв президента Украины Владимира Зеленского перекрыть россиянам возможность посещать западные страны. Как подчеркнул, проживающий в Лондоне бизнесмен, наказание должно следовать за какие-либо действия, а не за то, что у людей то или иное гражданство.
«Это напоминает тот момент, когда, чтобы не злить Гитлера, не принимали евреев. Где-то в Канаде, кажется, это произошло», — заметил Чичваркин в комментарии Belsat TV. По его оценке, такого рода призывы, это «ультра-лайт фашизм». По словам предпринимателя, это доказывает правоту утверждения президента РФ Владимира Путина о том, что «нас не любят из-за национальности, а не из-за того, что кто-то агрессивный, а кто-то нет».
Чичваркин полагает, что возможность россиянам выезжать в другие страны может изменить их сознание в лучшую сторону. Применять какое-либо наказание только по признаку национальности — это путь, который ведет к фашизму, заключил оппозиционер.
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