Евгений Пригожин признал, что основал «Агентство интернет-исследований»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признал, что является основателем «Агентства интернет-исследований», сообщает пресс-служба бизнесмена.
Отвечая на вопрос группы репортеров нескольких зарубежных изданий, он отметил, что не только придумал «Агентство», но и управлял им долгое время. По его словам, целью организации была «защита российского информационного пространства».
«Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время. Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада», — заявил Пригожин.
Ранее спецпрокурор США заявлял, что «Агентство интернет-исследований», которое также называют «фабрикой троллей», распространяло дезинформацию в соцсетях, чтобы разобщить американских граждан и повлиять на итоги голосования на выборах, сообщает НСН.
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