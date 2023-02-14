Евгений Пригожин признал, что основал «Агентство интернет-исследований»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признал, что является основателем «Агентства интернет-исследований», сообщает пресс-служба бизнесмена.

Пригожин признался в создании группы «Вагнер» в 2014 году

Отвечая на вопрос группы репортеров нескольких зарубежных изданий, он отметил, что не только придумал «Агентство», но и управлял им долгое время. По его словам, целью организации была «защита российского информационного пространства».

«Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время. Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада», — заявил Пригожин.

Ранее спецпрокурор США заявлял, что «Агентство интернет-исследований», которое также называют «фабрикой троллей», распространяло дезинформацию в соцсетях, чтобы разобщить американских граждан и повлиять на итоги голосования на выборах, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СоцсетиИнтернетЕвгений Пригожин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры