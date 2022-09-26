Пригожин признался в создании группы «Вагнер» в 2014 году
Бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии ставшую частной военной компанией «Вагнер». Комментарий предпринимателя приводит его компания «Конкорд» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как отметил Пригожин, в 2014 году, «когда начался геноцид русского населения Донбасса», он пытался набрать группу бойцов, которые «поедут и защитят русских». Бизнесмен сам полетел на один из полигонов, где разобрался с вооружением и нашел специалистов.
«С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ "Вагнер". Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР», — подчеркнул Пригожин.
По словам бизнесмена, за восемь лет многие неоднократно пытались найти компромат на ЧВК, но он смог отстоять право бойцов «на защиту интересов своей страны». Пригожин подчеркнул, что члены «Вагнера» — герои, защищавшие арабские, африканские, латиноамериканские народы и ставшие «одной из опор нашей Родины».
«Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью – чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника», — заключил бизнесмен.
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