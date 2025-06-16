Эвакуированные из Ирана российские ученые прибыли в Москву

Группа российских ученых, ранее эвакуированных из Ирана на фоне обострения конфликта в регионе, благополучно вернулась в Москву. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на члена Совета по правам человека при президенте РФ, профессора МГИМО Элину Сидоренко.

По ее словам, эвакуация прошла организованно и без паники. Участники сохраняли спокойствие и действовали слаженно, понимая, что решают общую задачу. Дорога до границы заняла около 10-12 часов, для перевозки были предоставлены комфортабельные автобусы.