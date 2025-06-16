Эвакуированные из Ирана российские ученые прибыли в Москву
Группа российских ученых, ранее эвакуированных из Ирана на фоне обострения конфликта в регионе, благополучно вернулась в Москву. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на члена Совета по правам человека при президенте РФ, профессора МГИМО Элину Сидоренко.
По ее словам, эвакуация прошла организованно и без паники. Участники сохраняли спокойствие и действовали слаженно, понимая, что решают общую задачу. Дорога до границы заняла около 10-12 часов, для перевозки были предоставлены комфортабельные автобусы.
Сидоренко также поблагодарила власти Азербайджана, которые обеспечили россиян бесплатным проживанием и питанием во время транзита. Она подчеркнула, что координация действий и уровень организации оказались на высоком уровне.
Необходимость эвакуации возникла после того, как 13 июня Израиль нанес удары по территории Ирана, объявив их частью операции против иранской ядерной инфраструктуры. В ответ Тегеран начал серию ракетных и беспилотных атак по израильским объектам, передает «Радиоточка НСН».
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