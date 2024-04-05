Эвакуация населения города Орск началась из-за угрозы прорыва дамбы
Решение об эвакуации населения ряда домов было принято городской администрацией города Орск в Оренбургской области из-за угрозы прорыва дамбы на реке Урал, сообщает Telegram-канал мэрии.
Жителям рекомендовано собрать документы и проследовать в пункты временного размещения.
По предварительным данным, на дамбе в восточном районе города обнаружили две протечки. В настоящее время строители и ремонтники устраняют повреждения.
Ранее стало известно, что МЧС наращивает силы спасателей в пострадавшем от паводка Оренбуржье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru