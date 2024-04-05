Эвакуация населения города Орск началась из-за угрозы прорыва дамбы

Жителям рекомендовано собрать документы и проследовать в пункты временного размещения.

По предварительным данным, на дамбе в восточном районе города обнаружили две протечки. В настоящее время строители и ремонтники устраняют повреждения.

Ранее стало известно, что МЧС наращивает силы спасателей в пострадавшем от паводка Оренбуржье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

