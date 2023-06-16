«Где родился, там и пригодился»: Путин призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри страны

«В голову раньше никому не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства. Разбой! Закрыли, отобрали, и даже не объясняют, почему. Даже разговаривать не хотят. Средневековье какое-то. Надо ориентироваться, чтобы вкладывать деньги здесь. Тогда они будут и надежнее, и прибыль будет больше. У меня в этом нет никаких сомнений», - сказал Путин.

Президент пожалел инвесторов, которые переводили активы из офшоров в офшоры. Путин отметил, что эти бизнесмены в конечном счете «попали».

Он также поручил увеличить инвестиции в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции до двух триллионов рублей в текущем году, а к 2030 году - в пять раз.

