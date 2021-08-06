«Это приведет к восстанию». В Мособлдуме отвергли платную парковку во дворах
Введение платной парковки во дворах может привести к настоящему социальному взрыву, заявил вице-спикер Мособлдумы Кирилл Жигарев. Он считает, что вопрос нехватки парковочных мест нужно решать другими способами.
Ранее с такой инициативой выступил ранее руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский. Жигарев назвал его предложение «бредятиной» и «абсурдом».
«На каком основании брать с людей деньги за то, что они ставят машины во дворах? Если мы в такой ситуации, когда в области идет активный прирост населения, введем плату за парковку во дворах, это приведет к восстанию жителей, к серьезным протестам», – сказал Жигарев в интервью Радио 1.
Он заявил, что необходимо работать над улучшением транспортной инфраструктуры, а не предлагать драконовские меры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 660 / сут.
Умерли
163 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+20 141 / сут.
- Дизайнер рассказал, как одеться к школе по-модному
- Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени главу ВТБ Костина
- Россиянам напомнили о базовых принципах безопасности на охоте
- Восемь российских перевозчиков получили допуски для полетов на египетские курорты
- 125 детских площадок установлено в Подмосковье с начала года
- «Это приведет к восстанию». В Мособлдуме отвергли платную парковку во дворах
- Глава МЧС России предрек увеличение числа и масштабов стихийных бедствий
- СМИ сообщили о перерезанных проводах видеокамеры на здании изолятора в Истре
- «Вопрос нескольких месяцев»: в Минздраве оценили сроки достижения коллективного иммунитета к COVID
- Минюст внес ФБК и «Штабы Навального» в перечень запрещенных организаций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru