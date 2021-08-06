«Это приведет к восстанию». В Мособлдуме отвергли платную парковку во дворах

Введение платной парковки во дворах может привести к настоящему социальному взрыву, заявил вице-спикер Мособлдумы Кирилл Жигарев. Он считает, что вопрос нехватки парковочных мест нужно решать другими способами.

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Ранее с такой инициативой выступил ранее руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский. Жигарев назвал его предложение «бредятиной» и «абсурдом».

«На каком основании брать с людей деньги за то, что они ставят машины во дворах? Если мы в такой ситуации, когда в области идет активный прирост населения, введем плату за парковку во дворах, это приведет к восстанию жителей, к серьезным протестам», – сказал Жигарев в интервью Радио 1.

Он заявил, что необходимо работать над улучшением транспортной инфраструктуры, а не предлагать драконовские меры.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:АвтомобильПарковки
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