«Неплохая сумма»: В Союзе пенсионеров объяснили трехлетний план индексации выплат
Валерий Рязанский в эфире НСН напомнил, что система вычисления пенсий рассчитывается, основываясь на реалиях экономики.
Математические расчеты при индексации пенсий опираются на современные реалии экономики страны, рассказал НСН глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
Согласно проекту бюджета Социального фонда, с 1 января 2024 года пенсии будут проиндексированы на 5,3%, с февраля 2025 года - на 4% с корректировкой на 3,8% в апреле, а с февраля 2026 года - на те же 4% с последующей корректировкой на 2,8%. Среднегодовой размер пенсии спустя три года достигнет 25690 рублей.
«Это математика. Тут ни убавить, ни прибавить. Это следует из той базы, которая сейчас есть. Есть средние показатели по 2023 году, они все потом индексируются, умножаются на эти коэффициенты. Экономически выверенными сделала математика, с точки зрения много или мало – вопрос абсолютно другого порядка. Конечно, это мало с точки зрения той жизни, которой мы с вами живем. Понятно, что для пенсионеров средняя пенсия в 25 тысяч будет считаться неплохой суммой. Я подразумеваю те регионы, в которых пенсия значительно ниже, чем те показатели. Для каких-то регионов вроде Москвы эта пенсия не будет вызывать особого восторга», - сказал Рязанский.
Он напомнил, что все расчеты основаны на нынешних экономических реалиях страны.
«Математика привязывается к реалиям экономики. Что она позволяет, здесь все рассчитано верно. Другое дело, что в этой математике заложены заработные платы, а с них платятся взносы в пенсионную социальную систему. Это тоже математика. Для того, чтобы она была выше, должны быть выше и зарплаты», - резюмировал собеседник.
Ранее экономист заявил о праве россиян получать пенсию досрочно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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