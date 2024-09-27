«Это лукавство!»: Рестораторы опровергли отсутствие проверок в отрасли

В заведениях общепита проверки проводятся, несмотря на официальный мораторий, так как предприятия питания отнесены к предприятиям повышенного риска для здоровья, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН.

В Госдуме предлагают отменить мораторий на плановые проверки заведений общепита на фоне регулярных вспышек отравлений. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо депутата Владимира Кошелева, направленного вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Бухаров заявил о большом количестве проверок во всех регионах.