«Это лукавство!»: Рестораторы опровергли отсутствие проверок в отрасли
Игорь Бухаров заявил НСН, что никаких официальных данных о регулярных вспышках отравлений в заведениях общепита нет.
В заведениях общепита проверки проводятся, несмотря на официальный мораторий, так как предприятия питания отнесены к предприятиям повышенного риска для здоровья, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН.
В Госдуме предлагают отменить мораторий на плановые проверки заведений общепита на фоне регулярных вспышек отравлений. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо депутата Владимира Кошелева, направленного вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Бухаров заявил о большом количестве проверок во всех регионах.
«Никаких данных о регулярных вспышках отравлений в заведениях общепита нет. Отравление – это пищевая токсикоинфекция. Надо всегда смотреть, сколько человек принимали пищу в каком-то заведении, и какой процент заявил о жалобах на симптомы. У нас не было моратория на проверки. В любом случае есть плановые проверки, а также проверки по жалобам по разрешению прокуратуры. Все предприятия проверяются. Это лукавство, что проверить невозможно. Мораторий проверкам не препятствует, проверок очень большое количество. Со всех регионов нам люди пишут, что большое количество проверок. Предприятия питания отнесены к предприятиям с высоким риском нанесения вреда здоровью населения, они проверяются. Что касается учреждений для детей, ни один детский лагерь не открывается без присутствия Роспотребнадзора», - рассказал он.
Мораторий на проверки заведений общепита действует с марта 2022 года по 2030 год. Он также включает ограничение на проверку предприятий, которые обеспечивают питанием школы, детсады и оздоровительные лагеря, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru