В Польше ребенок появился на свет спустя 56 дней после гибели матери

Польские врачи спасли младенца, который родился спустя 56 дней после смерти матери. Женщина попала в больницу на 20-й неделе беременности с внутренним кровоизлиянием.

Несмотря на усилия медиков, спустя сутки была зафиксирована смерть головного мозга. Тем не менее врачи с помощью аппаратов поддерживали жизнедеятельность пациентки.

Спустя 56 дней путем кесарева сечения родилась девочка весом 1,3 кг. Ребенок провел в больнице пять месяцев, прежде чем ее выписали и передали отцу. Он заявил, что дочь чувствует себя хорошо, сообщает Москва 24.

