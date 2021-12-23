«Это богопротивно»: Муфтий Альбир Крганов о браках трансгендеров
России не грозит «гендерное мракобесие», которое разрушает государства и общества. Такое мнение высказал глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов.
Крганов подчеркнул, что во избежание катастроф необходимо придерживаться правил, которые закреплены в священных книгах: Коране, Евангелии и Торе. «Господь давно определил, что семья - союз мужчины и женщины, так говорится в священных книгах. А все, что этому не соответствует, богопротивно, и так разрушались государства», — подчеркнул муфтий.
Ранее в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что он придерживается мнения: «женщина - это женщина, а мужчина – мужчина». Лидер страны подчеркнул, что России не стоит опасаться западного «гендерного мракобесия», потому что наше государство всегда складывалось как многоконфессиональное и многонациональное.
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