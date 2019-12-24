В сети появился новый трейлер фильма Гая Ричи «Джентельмены»
24 декабря 201922:20
Второй официальный трейлер фильма Гая Ричи «Джентельмены» появился в сети. Кинокомпания STX Entertainment разместила видеопрезентацию фильма в YouTube.
Среди исполнителей главных ролей кинозвезды с мировым именем, в том числе Мэтью Макконахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Колин Фаррел и другие. На портале "Кинопоиск" фильм входит в топ-3 фильма по рейтингу ожиданий.
Мировая премьера нового фильма состоится 1 января 2020 года, в России фильм можно будет увидеть в кинотеатрах с 13 февраля.
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