Эстонская православная церковь МП объявила о смене названия

Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата официально поменяла название. Теперь она зарегистрирована как Эстонская православная христианская церковь (Eesti Kristlik Õigeusu Kirik).

Согласно информации на сайте ЭПХЦ, новое наименование подчёркивает её миссию — служить всем жителям республики при сохранении преемственности и непрерывности многовековых традиций православия на эстонской земле. В церкви уточнили, что нововведение не затрагивает её канонического устройства, все приходы продолжат функционировать в привычном режиме.

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Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», смену названия утвердил Тартуский уездный суд. При этом в МВД Эстонии заявили, что ожидают до лета выхода Эстонской православной церкви из подчинения Московскому патриархату. В балтийской республике также действует православная община, подчиненная Константинопольскому патриархату.

В конце января правительство Эстонии одобрило законопроект об изменении Закона о церквях и приходах. Религиозным объединениям было отведено два месяца на приведение уставов, состава правления и деятельности в соответствие с обновленным законодательством.

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Фото: orthodox.ee
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