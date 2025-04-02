Эстонская православная церковь МП объявила о смене названия

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», смену названия утвердил Тартуский уездный суд. При этом в МВД Эстонии заявили, что ожидают до лета выхода Эстонской православной церкви из подчинения Московскому патриархату. В балтийской республике также действует православная община, подчиненная Константинопольскому патриархату.

В конце января правительство Эстонии одобрило законопроект об изменении Закона о церквях и приходах. Религиозным объединениям было отведено два месяца на приведение уставов, состава правления и деятельности в соответствие с обновленным законодательством.

