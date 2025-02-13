Эстония начнет строить объездную дорогу вокруг Псковской области в 2026 году

Эстония начнет строительство объездной дороги вокруг «Саатсеского сапога» в Псковской области в 2026 году и планирует завершить работы к 2028 году. После этого дорога, проходящая через территорию России, будет закрыта. Об этом сообщила эстонская телерадиовещательная компания ERR.

Проект включает возведение пограничного ограждения на сумму около 7 миллионов евро, что было анонсировано в мае 2024 года.

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Согласно информации, работы по строительству дороги начнутся в 2026 году, а новый участок, который будет соединять Вярску и Саатсу, должен быть готов к 2028 году.

В настоящее время проект находится на стадии проектирования, однако его реализация осложняется природоохранными ограничениями и близостью к государственной границе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Псковская ОбластьРоссияЭстония

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