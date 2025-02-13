Эстония начнет строить объездную дорогу вокруг Псковской области в 2026 году

Эстония начнет строительство объездной дороги вокруг «Саатсеского сапога» в Псковской области в 2026 году и планирует завершить работы к 2028 году. После этого дорога, проходящая через территорию России, будет закрыта. Об этом сообщила эстонская телерадиовещательная компания ERR.

Проект включает возведение пограничного ограждения на сумму около 7 миллионов евро, что было анонсировано в мае 2024 года.