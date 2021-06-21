Эстония объявила о готовности принимать вакцинированных туристов

В число государства, из которых разрешается въезд в Эстонию в любых целях, входят страны, где показатель заражения на 100 тысяч населения ниже 75 или равен этой цифре.

Также среди требований для въезда на территорию страны - отсутствие признаков заражения коронавирусом и действующая виза. Отмечается, что по приезде в страну необходимо будет заполнить анкету.

Правило вступает в силу с 21 июня.

