Эстония объявила о готовности принимать вакцинированных туристов

Эстония назвала ряд стран, из которых готова принимать вакцинированных от COVID-19 туристов. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

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В число государства, из которых разрешается въезд в Эстонию в любых целях, входят страны, где показатель заражения на 100 тысяч населения ниже 75 или равен этой цифре.

Также среди требований для въезда на территорию страны - отсутствие признаков заражения коронавирусом и действующая виза. Отмечается, что по приезде в страну необходимо будет заполнить анкету.

Правило вступает в силу с 21 июня.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ТуризмЭстония
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