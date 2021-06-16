Эстонские военные заявили о нарушении воздушных границ российскими самолётами

Два российских истребителя Су-35С вторглись в воздушное пространство Эстонии в районе Хийумаа, сообщает Главный штаб Сил обороны республики.

В ведомстве заявили, что инцидент произошёл 15 июня и российские самолёты находились в воздушном пространстве Эстонии менее минуты.

«Транспондеры самолётов были выключены, план полёта отсутствовал и не было двусторонней радиосвязи с эстонской службой воздушного движения», - говорится в заявлении.

Эстонские военные добавили, что временный поверенный в делах России в Эстонии был вызван в МИД республики, где ему вручили ноту.

Ранее два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полёт над Балтийским морем, сообщает RT. В Минобороны РФ отметили, что на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители Италии, Дании и Швеции.

