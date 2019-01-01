Есть такая профессия - Родину продавать. В Резиденции Деда Мороза опасаются ликвидации

Проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» в Вологодской области может быть ликвидирован. Как сообщает Mash, он перешёл под управление частной фирмы, которой якобы владеет депутат местного законодательного собрания Татьяна Муромцева. При этом, один из разделов проекта - «Дом моды Деда Мороза» - уже закрыт, а более 50 сотрудников лишились работы, в том числе, бессменный руководитель комплекса Вера Воробьёва.

В интервью НСН депутат Татьяна Муромцева отказалась раскрыть подробности ситуации, и была предельно лаконична.

«За всеми комментариями по этому вопросу обращайтесь в Департамент культуры и туризма Вологодской области», - заявила Муромцева.

В свою очередь, пресс-секретарь проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза» Любовь Якимова подтвердила закрытие одного из проектов, однако выразила надежду на продолжение работы резиденции зимнего волшебника. Впрочем, по её словам, ясности в будущем пока нет.

«Ликвидировано учреждение культуры «Дом моды Деда Мороза», а резиденция продолжает работать. Теперь руководство осуществляет коммерческая организация. Пока никаких принципиальных изменений для посетителей не предполагается. Мы надеемся на лучшее», - отметила собеседница НСН.