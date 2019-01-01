Есть такая профессия - Родину продавать. В Резиденции Деда Мороза опасаются ликвидации
Пресс-секретарь «Родины Деда Мороза» в Великом Устюге подтвердила НСН передачу проекта в частные руки и закрытие одного из подразделений.
Проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» в Вологодской области может быть ликвидирован. Как сообщает Mash, он перешёл под управление частной фирмы, которой якобы владеет депутат местного законодательного собрания Татьяна Муромцева. При этом, один из разделов проекта - «Дом моды Деда Мороза» - уже закрыт, а более 50 сотрудников лишились работы, в том числе, бессменный руководитель комплекса Вера Воробьёва.
В интервью НСН депутат Татьяна Муромцева отказалась раскрыть подробности ситуации, и была предельно лаконична.
«За всеми комментариями по этому вопросу обращайтесь в Департамент культуры и туризма Вологодской области», - заявила Муромцева.
В свою очередь, пресс-секретарь проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза» Любовь Якимова подтвердила закрытие одного из проектов, однако выразила надежду на продолжение работы резиденции зимнего волшебника. Впрочем, по её словам, ясности в будущем пока нет.
«Ликвидировано учреждение культуры «Дом моды Деда Мороза», а резиденция продолжает работать. Теперь руководство осуществляет коммерческая организация. Пока никаких принципиальных изменений для посетителей не предполагается. Мы надеемся на лучшее», - отметила собеседница НСН.
Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге была открыта в 1999 году по инициативе тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. Проект оказался самокупаемым, а товарооборот в городе вырос в 15 раз. С 2003 года и до последнего времени «Родину Деда Мороза» возглавляла Вера Воробьёва. Она отмечает, что проект - единственное учреждение культуры Вологодской области, которое обеспечивает самоинвестирование. Годовой доход составляет около 70 миллионов рублей в год.
Как говорит Воробьёва, формальным поводом для её увольнения стал эпизод, когда она наняла собственного супруга исполнять роль Деда Мороза. Произошло эт вынужденно в зимний сезон, когда другие артисты работали по стране. Суд удовлетворил ходатайство Воробьёвой и восстановил на рабочем месте, однако вскоре её вновь уволили, уже с формулировкой «в связи с ликвидацией учреждения».
Вера Воробьева направила обратилась за помощью к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникова, обрисовав в письме положение дел. Однако в ответе региональной администрации было сказано, что «Дом Деда Мороза» был ликвидирован с целью усовершенствования систему управления проектом «Великий Устюг — родина Деда Мороза».
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