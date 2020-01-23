Есть «Шанс»: Россияне смогут купить парашют для спасения из небоскреба

На российском рынке появится уникальный парашют «Шанс» - с его помощью можно спастись из небоскреба в случае пожара или другого ЧП. Как пишет РИА Новости, его представит «Ростех». Эксперты отмечают, что помощью этой системы даже неподготовленный человек сможет десантироваться как минимум с высоты девятого этажа, а это более 33 метров. В «Ростехе» подчеркнули, что эта система не имеет аналогов в мире. Ее ключевая особенность заключается в том, что она позволяет совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают.

При этом пока не уточняется, когда именно «Шанс» появится в розничной продаже, также не известна и предполагаемая стоимость парашютной системы.