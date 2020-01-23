Есть «Шанс»: Россияне смогут купить парашют для спасения из небоскреба
На российском рынке появится уникальный парашют «Шанс» - с его помощью можно спастись из небоскреба в случае пожара или другого ЧП. Как пишет РИА Новости, его представит «Ростех». Эксперты отмечают, что помощью этой системы даже неподготовленный человек сможет десантироваться как минимум с высоты девятого этажа, а это более 33 метров. В «Ростехе» подчеркнули, что эта система не имеет аналогов в мире. Ее ключевая особенность заключается в том, что она позволяет совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают.
При этом пока не уточняется, когда именно «Шанс» появится в розничной продаже, также не известна и предполагаемая стоимость парашютной системы.
Ранее НСН писала, что в России предлагают создать флот из 10 дирижаблей. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Центра подготовки космонавтов, они будут применяться для поиска и спасения космонавтов в случаях ЧП при полетах с Восточного. Для базирования дирижаблей предлагается построить два аэродрома - на самом космодроме, а также на Сахалине или Камчатке.
Эксперты отмечают, что строительство первого образца обойдется в 2,8 миллиарда рублей и займет до четырёх лет. Стоимость серийного дирижабля составит 1,7 миллиарда рублей.
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