СМИ: Футбольную сборную России пригласили на турнир со странами Центральной Азии
Сборная России по футболу получила приглашение на турнир с участием государств Футбольной ассоциации Центральной Азии, в которую входят Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.
Соревнования состоятся в начале сентября, однако участие российской команды маловероятно.
«Турнир предполагает плотную сетку из четырех матчей, а РФС изначально ориентирован на проведение двух полноценных товарищеских игр в это международное окно. Кроме того, уже есть предварительные договоренности с другими сборными и практически согласован домашний матч с Ираном на 6 октября», — отметил источник, добавив, что участие в турнире ФАЦА сложно вписать в график сборной.
Центральноазиатская организация проведет второй в своей истории Кубок наций. На прошлом турнире приглашенной командой стала сборная Омана, победителем соревнования стала сборная Ирана.
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