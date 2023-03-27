ЕСПЧ отклонил иски 55 бывших заложников «Норд-Оста» к России
ЕСПЧ 11 лет назад при аналогичных обстоятельствах принял прямо противоположное решение, напомнил НСН Игорь Трунов.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел неприемлемыми и не нарушающими права и свободы человека иски к России в интересах 55 бывших заложников, захваченных в театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Письмо с таким решением пришло адвокату потерпевших Игорю Трунову.
ЕСПЧ отметил в письме, что решение об отказе рассматривать иск к России с требованием компенсации не может быть обжаловано «ни в Комитете, ни в Палате, ни в Большой Палате Суда», а Страсбургский суд «не будет продолжать переписку по этой жалобе». По словам Трунова, решения ЕСПЧ противоречат друг другу.
«В аналогичной ситуации 11 лет назад ЕСПЧ обязал Россию выплатить в общей сложности почти 1,3 млн евро 64 пострадавшим. При этом российская судебная система повсеместно использует прецедентные решения ЕСПЧ. Поскольку Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, политизированные решения, вынесенные в ручном режиме, говорят о их недопустимости к применению в российском судопроизводстве», — сказал адвокат в эфире НСН.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы в марте 2022 года.
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