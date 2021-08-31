ЕСПЧ не установил причастность РФ к убийству журналистки Эстемировой

Европейский суд по правам человека не выявил нарушения российским государством статьи второй Европейской конвенции по правам человека применительно к журналистке, правозащитнице Натальи Эстемировой. Постановление опубликовано в коммюнике, которое выложено на сайте ЕСПЧ.

Суд постановил, что в деле Эстемировой против России государство не нарушило положение о праве на жизнь. Вместе с тем, в документе подчёркивается, что власти РФ не предъявили полного досье расследования, в связи с чем, ЕСПЧ не имеет возможности сделать вывод о том, что оно было проведено тщательно, должным образом.

В частности, ряд противоречий в показаниях экспертов не были разрешены в ходе расследования. В связи с этим обстоятельствами ЕСПЧ призвал российские власти постараться установить обстоятельства похищения и убийства Эстемировой, а также привлечь к ответственности виновных в преступлении.

Заявление в ЕСПЧ подала сестра журналистки Светлана Эстемирова. Суд постановил, что российская сторона должна выплатить ей 20 тысяч евро в качестве компенсации нематериального ущерба.

Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года у своего дома в Грозном, её тело обнаружили в тот же день возле села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии. По данным следствия, в похищении принимал участие некий Алхазур Башаев. В 2010 году ему заочно было предъявлено обвинение, но в то время он пытался замести следы на территории Франции.

Наталья Эстемирова входила в Комиссию по условиям содержания в местах лишения свободы. Она противодействовала фальсификации уголовных дел, посещая следственные изоляторы, активно боролась с практикой пыток, вела расследования похищений и внесудебных казней в Чечне.

