ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского и Лебедева

Европейский суд по правам человека не признал политическим уголовное преследование бизнесменов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по второму делу «ЮКОСа». Информация размещена на официальном сайте ЕСПЧ, сообщает РИА ФАН.

Согласно опубликованным данным, суд не согласился, что Россия нарушила в отношении Ходорковского и Лебедева статью 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В ней, в частности, говорится, что арест не должен иметь политические мотивы.

Решение ЕСПЧ принято пятью голосами судей против двух. Вместе с тем, единогласно признано, что содержание в читинском СИЗО во время следствия нарушило право бизнесменов на общение с родными. Суд также признал частично нарушенными права Ходорковского и Лебедева на справедливый судебный процесс.

В своей совместной жалобе заявители утверждали, что Российская Федерация нарушила в отношении Ходорковского и Лебедева принцип презумпции невиновности. ЕСПЧ рассматривал их обращение более 12 лет.

