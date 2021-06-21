«Если нужно убить, то убьем»: директор чеченского телеканала пригрозил критикам Кадырова

В опубликованном в Instagram видео Ахмадов призвал «заткнуть рты» критикующим Кадырова. По мнению директора телерадиокомпании, эти люди оскорбляют весь чеченский народ.

«Никому не разрешим шутить над нами. <...> Если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем. Если кого-то нужно избить, то побьем, если нужно будет сказать слово, то слово скажем», — цитирует Ахмадова MK.RU.

Кроме того, медиаменеджер добавил, что враги Кадырова являются и его врагами.

