«Если нужно убить, то убьем»: директор чеченского телеканала пригрозил критикам Кадырова
Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов пригрозил критикам главы Чечни Рамзана Кадырова, заявив, что недовольные президентом республики — «отбросы общества» и «нелюди».
В опубликованном в Instagram видео Ахмадов призвал «заткнуть рты» критикующим Кадырова. По мнению директора телерадиокомпании, эти люди оскорбляют весь чеченский народ.
«Никому не разрешим шутить над нами. <...> Если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем. Если кого-то нужно избить, то побьем, если нужно будет сказать слово, то слово скажем», — цитирует Ахмадова MK.RU.
Кроме того, медиаменеджер добавил, что враги Кадырова являются и его врагами.
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